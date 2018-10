. Nessuna dichiarazione dopo Manchester United-Juventus, niente frasi da grande ex appena terminato il big match di Champions League che ha visto i bianconeri dominare a Old Trafford. Perché visti gli indizi pubblici della sua volontà di cambiare aria lasciati già di recente, per il Man United era meglio farlo stare in silenzio. Eppurenell'ottica della carriera del francese. Campione del mondo, senza gioie coi Red Devils.. I suoi compagni, gli amici del passato, un ambiente che lo proteggeva e coccolava a differenza delle tensioni continue in Premier League con Mourinho e le critiche feroci della stampa.quando il Pogback è stato un'idea mai realmente realizzabile.E questa: Pogba sorride con l'amico Juan, quasi esulta, manco avesse vinto o pareggiato. No, il suo Manchester United ha perso e con netta inferiorità: se fosse già a gennaio, rivederlo a Torino diventerebbe complicatissimo. Ma se fosse a giugno, la Juve rientrerebbe nella corsa a Pogba con forza e entusiasmo. I messaggi di Paul non finiscono mai...