L'Italia è l'Italia, con i suoi marchi, la sua eleganza, i suoi prodotti da esportare, la moda, il cibo e... il calcio. Sì, perché tra tutte le eccellenze italiane ne spicca una: la Juventus. Il club bianconero, infatti, è diventato il più seguito su Instagram, scavalcando anche un brand come Gucci. Niente Ferrari, niente moda, solo calcio... in bianconero. Con 40.5 milioni di follower la Juve vola, ma cosa c'è dietro? Lo spiega Giorgio Ricci, capo dell’area commerciale del club: "E’ un’evoluzione digitale lunga 10 anni - spiega a Gazzetta - passata attraverso il cambio del logo nel 2017. Abbiamo riposizionato il nostro brand in uno spazio più ampio e contaminato nuovi territori come l’arte, la moda, il design, il lifestyle". Svolta netta da quando è arrivato Ronaldo, il profilo è passato da 10 a 40 milioni di follower.