Rimane in bilico il futuro del centrocampista della Juventus Sami Khedira. Ancora ai box per i postumi dell'infortunio subito agli adduttori a giugno, il calciatore tedesco è uno di quei giocatori su cui non punta per la prossima stagione. Va trovato tuttavia l'accordo per l'eventuale risoluzione anticipata del contratto in scadenza nel 2021.