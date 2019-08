Rinnovo vicino per Nicolò Zaniolo con la Roma: nelle prossime ore, infatti, la dirigenza giallorossa incontrera Claudio Vigorelli, agente del giocatore, per formalizzare l'accordo. Qualora non ci fosse intesa, però, Fabio Paratici sarebbe pronto a tornare con insistenza sul giovane centrocampista per portarlo alla Juventus. Lo rivela l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.