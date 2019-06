La Juventus è alla ricerca di rinforzi per le corsie esterne. Come scrive la Gazzetta dello Sport, i bianconeri stanno pensando a Danilo del City, coi Citizens interessati a Joao Cancelo, pallino di Pep Guardiola. Il cartellino del brasiliano può entrare nella trattativa per abbassare il costo del portoghese: l'ex Inter è valutato 60 milioni, Danilo 20.



In uscita, poi, resta Alex Sandro, sul qualche c'è anche il Real Madrid, che al momento fatica a chiudere per Ferland Mendy del Lione. Con l'ex Porto in Spagna, ecco che la Juve andrebbe con forza su Emerson Palmieri del Chelsea, terzino sinistro della Nazionale e dei Blues di Sarri.