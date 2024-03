Juve, Retegui obiettivo concreto

La Juventus in estate completerà una mini-rivoluzione offensiva con almeno due degli attuali attaccanti che potrebbero lasciare la società bianconera e atrettanti colpi da chiudere nel corso della sessione estiva di mercato. Milik e Kean sono i due indiziati a partire, e per rinforzare la rosa oltre al già noto Zirkzee sta emergendo come possibile obiettivo anche un altro bomber che milita in Serie A.



Si tratta di Mateo Retegui, centravanti del Genoa e della Nazionale italiana che in passato è stato trattato a lungo da Milan e Inter prima di firmare con il club rossoblù e che oggi è diventato un obiettivo prioritario del club bianconero. Se infatti dovesse rimanere Vlahovic in rosa, l'ex Tigre è considerato il partner ideale sia per sostituire e alternarsi al serbo, sia per affiancarlo in un eventuale attacco a due più fisico.