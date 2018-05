Polemiche, critiche, vittorie e reazione. Si può sintetizzare così la stagione di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera. Il tecnico ha vinto, di nuovo, Coppa Italia e Serie A, per il quarto anno consecutivo. Eppure c'è chi lo ha criticato in lungo e in largo, per tutta la stagione, parlando di un gioco non spettacolare, di una Juve spesso brutta. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, c'è un motivo chiaro dietro la sua furia in diretta tv: mercoledì sera, in risposta alle domande degli opinionisti di Rai Sport, Allegri ha sbottato sul possibile ciclo finito. Il tecnico ha deciso di prendersi una rivincita contro tutti quelli che lo hanno severamente attaccato, non dando scuse e possibilità di cali alla Juve, come fatto con altre squadre. Una mancanza di rispetto che l'ha fatto infuriare.