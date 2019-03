Sulle pagine di Tuttosport trova spazio un retroscena di mercato che riguarda Federico Bernardeschi. L’esterno d'attacco della Juventus è reduce da un ottimo momento di forma e scalpita per fare la differenza anche domani contro l’Empoli. Proprio la società toscana era stata vicina a tesserarlo: quando era bambino, il talento di Carrara militò per un periodo nel Ponzano, piccola società satellite degli azzurri. L’Empoli lo parcheggiò nel club dilettantistico in attesa di capire se valeva la pena portarlo tra i grandi. Fu in quel momento che arrivò la Fiorentina, nella quale poi Bernardeschi è cresciuto.