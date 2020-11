Nel corso della sua intervista ai canali ufficiali del Lione, il terzino ancora di proprietà della Juventus De Sciglio ha raccontato del mancato passaggio al Paris Saint-Germain, saltato nel mercato invernale passato: “Non so perché il trasferimento sia saltato. All'ultimo momento non Juventus e Paris Saint-Germain non trovarono l’intesa e così la trattativa si interruppe”. L’ex Milan, infatti, è stato protagonista di una trattativa ben avviata con il PSG, che aveva inserito come contropartita Kurzawa. Scambio naufragato proprio al fotofinish.