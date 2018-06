"La Juve sta cercando soluzioni per il Pipita". Così La Gazzetta sulla situazione di Gonzalo Higuain: "Le crepe tra Gonzalo e Allegri si sono allargate: corrente di insoddisfazione reciproca e continua tra l'allenatore e Higuain durante l'anno, anche adesso l'umore del Pipa è nero per la sua Argentina e per la situazione che lo attende alla Juve", scrive La Gazzetta. "E sì, Gonzalo può davvero essere ceduto", la conclusione.