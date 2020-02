Giugno 2019, arriva Maurizio Sarri alla Juve. E in quella fase ancora ci si domandava se il mercato potesse o meno prendere una piega votata alle idee di calcio del tecnico. In realtà il processo si è sviluppato in senso opposto, con Sarri chiamato a rivedere il proprio progetto tattico attorno a una rosa che sembrava poter cambiare in alcuni uomini chiave da un giorno all'altro del mercato. In tal senso, un ruolo centrale lo ha sempre avuto Miralem Pjanic: mai in vendita, ma in realtà nemmeno incedibile considerando come in casa Juve non lo sia praticamente nessuno per definizione.