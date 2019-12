Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport la Juventus sta spingendo per l'inserimento di Leandro Paredes nell'operazione che porterebbe Emre Can al Paris Saint Germain. Emerge però un curioso retroscena che lo lega a Maurizio Sarri che già lo scorso gennaio lo aveva chiesto per il Chelsea, ma fu il PSG a strapparlo allo Zenit a costi proibitivi (47 milioni di euro).