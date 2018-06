Il nome di Dennis Praet circola da diversi mesi in ottica Juventus. Il centrocampista belga è nel mirino dei bianconeri dai tempi dell'Anderlecht quando però il calciatore non era ancora considerato pronto per vestire una maglia pesante come quella della Juve.Il blucerchiato è maturato fisicamente e tatticamente e adesso è pronto per il grande salto. La Juve ci sta pensando e, nei mesi scorsi, sono stati avviati i primi contatti con la Sampdoria.