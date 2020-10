L’ex giocatore e vice-allenatore del Liverpool Phil Thompson ha parlato a The Athletic, svelando un curioso retroscena relativo a Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus attualmente positivo al Covid-19: "Ricordo ancora le parole di Tony Henry, l'ex amministratore del club. Per prendere Cristiano Ronaldo dallo Sporting erano 4 milioni di sterline ai portoghesi, 1 all'anno. Un accordo che si presentava semplice. Restavano solo i dettagli da sistemare. Un martedì mattina io e Gerard Houllier, tecnico del Liverpool, stavamo facendo colazione e guardando Sky UK siamo rimasti scioccati. 'Lo United prende Ronaldo per 12,2 milioni di sterline'. Ci siamo quasi soffocati col cibo. Ricordo che Gerard saltò in piedi e disse: 'Che diavolo sta succedendo?”