Leonardo Spinazzola è stato uno degli eroi della Juventus nel 3-0 contro l'Atlético Madrid. Eppure, l'esterno ex Atalanta poteva davvero lasciare i bianconeri nel mercato di gennaio. Fabio Paratici era disposto a dare il via libera al giocatore (cercato soprattutto dal Bologna) e, come riporta ilBiancoNero.com, aveva già trovato il sostituto: Matteo Darmian del Manchester United.