Torna ospitare una partita l'Allianz Stadium di Torino: prevista un'amichevole in famiglia, come raccontato da La Gazzetta dello Sport. Il tecnico della Juve Maurizio Sarri ha deciso di svolgere nella serata di domani una sfida dividendo in due squadre i giocatori a disposizione fra prima squadra e calciatori aggregati dai gruppi Under 23 e Primavera. La gara avrà luogo alle 21.45 per simulare i nuovi orari di campionato, probabile che si giochino due tempi da 30 minuti.