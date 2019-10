Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer della Juve, risponde alle domande degli azionisti: "Nuove maglie? Le maglie non vengono create in stanzini chiusi che non tengono conto dei gusti dei tifosi. Vengono fatte studiando questo. E' prioritario per noi e Adidas che le maglie piacciano e vendano. Ogni valutazione sui gusti personali deve essere vista nell'ottica di un calcio che cambia. Di questo cambiamento bisogna tenerne atto e per scalare un mercato che non è più solo domestico bisogna entrare in dinamiche più ampie. Ci tengo a sottolineare comunque che è interesse sia nostro che del nostro sponsor introdurre maglie che piacciano e vendano. In Italia e nel mondo. Venendo a domande più specifiche. 'Trezeguet ha un contratto da brand ambassador del club che svolge con grande soddisfazione da parte nostra. Sul mercato cinese, l'ufficio di Hong Kong serve per presidiare in mood migliore un'area strategica dove c'è la maggior parte della ricchezza mondiale. Avere un avamposto in questa area lo riteniamo fondamentale. Ad Hong Kong ci sono già Man United, Barcellona e Liverpool. Non siamo gli unici. Da lì presidiamo tutta l'Asia: dal Giappone alla Cina a tutta l'area del sud est asiatico. Fan Card? Ce l'abbiamo ed è la Juventus Membership, si sovrappone al fan club. Ormai il 51% dei nuovi club sono fuori dall'Italia. Due anni fa avevamo 4 official club attivi in Cina, oggi sono 27. Nel corso delle ultime stagioni sportivi sono nati 23 official fan club solo in Cina. EA Sport è stata una scelta, entrambe le realtà volevano fare accordo con noi. E' stata una nostra scelta scegliere Konami. Appoggiamo il progetto di rilancio del nuovo videogioco che sta avendo risultati confortanti. E' una scelta strategica aver scelto in esclusiva uno dei due player maggiori di questo settore".