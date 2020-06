Ronaldo via dalla Juventus a fine stagione? E’ quello che scrive Il Messaggero, con il fuoriclasse portoghese che può lasciare i bianconeri, alle prese, come tutti, con un ridimensionamento post Covid-19. Sotto contratto fino al 2022, con un ingaggio da 31 milioni di euro, l’ex Real Madrid potrebbe decidere di lasciare, con il suo ex club che sembra interessato, nell’eventualità, a riaverlo tra le proprie fila.