Federico. Ieri l’esterno della Juventus, lo scorso 2 settembre. A distanza di poco più di un mese, l’ex Fiorentina ha ripreso a lavorare con il gruppo guidato da Andrea Pirlo. Che appena arrivato ha voluto subito parlare con Bernardeschi, per fare chiarezza sul suo ruolo.. Un messaggio forte e chiaro del nuovo allenatore bianconero, che nel suo 3-4-1-2 lo vede come esterno a sinistra, sulla fascia di Alex Sandro (ora ai box per infortunio) e del giovane Frabotta. Per il momento l’allenatore della Juve insiste con la difesa a tre, in caso di passaggio al 4-4-2 o al 4-3-3 Bernardeschi potrebbe giocare su una delle due fasce, più probabile a piede invertito (e dunque a destra).- Superato l’infortunio in vista della ripresa del campionato contro il Crotone e chiarita la questione ruolo,. Nella scorsa stagione con Maurizio Sarri ha disputato 38 partite complessivamente, collezionando 2 gol e 2 assist; nell’annata precedente sempre in bianconero aveva fatto meglio, con 3 reti e 6 assist in 39 gare.. La Juve lo aspetta, lui ha voglia di riscatto e le idee chiare sul ruolo forse potranno farlo uscire una volta per tutte dall’equivoco tattico nel quale è caduto con Allegri prima e Sarri poi. Un jolly per entrambe le fasce,, altro ex viola e grande amico di Bernardeschi.- Stesso nome, stesso percorso di crescita e stesso destino di Federico Bernardeschi, che. Una tifoseria di cui Bernardeschi era idolo proprio come lo era Chiesa prima della partenza. “Consigli a Chiesa? Lui sa bene cosa è meglio per il suo futuro, non ha bisogno di consigliarlo. Io ho scelto la Juve da solo, con la mia testa, e sono felice di averlo fatto. Lui ha bisogno di tranquillità per fare lo stesso”, si è limitato a dire qualche mese fa, quando il nome di Chiesa era stato accostato alla Juventus., che promosse Chiesa in prima squadra e trovò una promettente coppia di esterni con Bernardeschi.- Chiesa è appena arrivato e vuole conquistare una maglia da titolare nella Juve, Bernardeschi insegue al momento e vuole ritagliarsi uno spazio importante in bianconero dopo un’estate particolare. Ha infatti cambiato agente,. Il potentissimo procuratore a fine agosto è stato anche: in piedi c’era lo scambio Milik-Bernardeschi. Le parti ne hanno a lungo parlato, con Gattuso che avrebbe accolto a braccia aperte l’esterno in rosa, come alternativa sulla trequarti. Ma poi non è stato trovato l’accordo, complice anche l’ostacolo Rock Nations, ovvero l’agenzia che cura i diritti d’immagine dell’esterno bianconero.Ora ritrova Chiesa e con Pirlo vuole provare a ritagliarsi uno spazio importante, dopo due stagioni deludenti.