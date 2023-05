Aggiungi un posto a tavola? No, stavolta no. Mentre Spalletti, De Laurentiis e l’ad del Napoli Chiavelli pianificavano le strategie future, Cristiano Giuntoli non c’era. Un segnale importante su quello che può essere il futuro del direttore sportivo, sempre più convinto di andare alla Juventus. L’accordo tra le parti è totale, bisogna solo convincere il presidente De Laurentiis a farlo partire con un anno d’anticipo rispetto alla scadenza del contratto prevista per giugno 2024.



CENA DI MERCATO - Ieri sera gli uomini più importanti del Napoli sono stati a cena in un ristorante nel cuore della città, sul tavolo tanti aspetti dei quali discutere. Spalletti ha chiesto garanzie tecniche e si è chiarito col presidente dopo quella pec che gli aveva fatto storcere il naso (De Laurentiis ha fatto scattare il rinnovo unilaterale dell’allenatore fino al 2024 inviando una mail, senza dirgli nulla). Si è parlato del futuro di Osimhen e della possibile cessione di Kim, di giocatori in uscita e qualche nome in entrata. Un incontro di mercato a tutti gli effetti. Senza chi, il mercato, l’ha portato avanti fino a pochi mesi prima.



IL GRANDE ASSENTE - Ieri Giuntoli era a casa sua, a Genova. Quasi 180 km da Torino. Quella potrebbe essere la sua prossima meta. La Juventus l’ha puntato da tempo, a dicembre ha avviato i primi contatti e ora sta aspettando solo l’ok di De Laurentiis per liberarlo.

- Il fatto che ieri Giuntoli non fosse presente all’incontro nel quale si è parlato del futuro del Napoli. La Juve non aspetta altro perché Giuntoli è sempre stato la prima scelta, lui ha già tentato un primo approccio per liberarsi dal Napoli. Secondo i più ottimisti, è solo questione di tempo.