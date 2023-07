. Dopo la vittoria per 15-0 contro la Rappresentativa Carnica, la compagine friulana, quest’oggi, è stata impegnata in un test lievemente più impegnativo contro il Klagenfurt. Un successo semplice, agile, per 5-1 nel quale, dalla seconda frazione in poi, ha brillato il talento del centrocampista serbo.Il primo è un classico: sinistro all’angolino scaricato da poco fuori l’area rigore, imparabile. Il secondo è invece frutto di un’azione corale: triangolo tra Lovric e Kamara, inserimento del classe 2002 e tiro di potenza che trafigge l’estremo difensore avversario.che ha individuato nel giocatore dell’Udinese uno degli obiettivi principali per rinforzare la propria mediana. Il talento di casa friulana è ormai pronto, dopo l’ottima ultima stagione vissuta a Udine – 5 gol e 4 assist – al grande salto di qualità e ad affrontare una nuova avventura in una big italiana, specialmente dopo l’ingresso nella scuderia di Rafaela Pimenta.e alcuni primi (e preliminari) sondaggi sono già stati effettuati con il club bianconero.che è chiamata a proseguire il capitolo cessioni prima di affondare il colpo, eI partenopei hanno avviato i contatti con l’entourage del calciatore, senza ancora affondare il colpo vista l’insicurezza sul futuro del polacco Zielinski combattuto tra Lazio e sirene saudite, mentre i nerazzurri devono prima sistemare altre zone del campo – porta e attacco su tutte – per poi dedicarsi nuovamente alla mediana. Il profilo di Samardzic è chiaramente tra i più graditi in quel di Milano mentre in Friuli apprezzano molto le prestazioni di Fabbian.L'idea del club bianconero è riproporre lo stesso stile dell’operazione Udogie-Tottenham: cessione del calciatore ma con un la permanenza in prestito in bianconero per una stagione. Un’ipotesi complicata, ma non impossibile.