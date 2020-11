Non è il momento.. Nulla di sorprendente, tutto come da programma, in accordo con il difensore solo in primavera le parti si troveranno per discutere un'eventuale prolungamento. Eventuale è la parola giusta,. Non è un discorso di motivazioni, ma di condizione fisica. Chiellini rispetta la Juventus e dirà sì al rinnovo solo se sarà ancora una risorsa. Altrimenti appenderà gli scarpini e inizierà una nuova avventura, sempre alla Juve, ma dietro a una scrivania.Vuole sentirsi utile, come raramente è successo in questo inizio di stagione,. Il centrale classe 1984 fin qui ha collezionato solo 4 presenze, per un totale di 282', divisi tra campionato, 173' tra Sampdoria e Roma, e Champions League, 109' contro Dinamo Kiev e Ferencvaros. Troppo poco per fare la sua parte sul campo. Discorso diverso nello spogliatoio, dove Chiellini continua a essere un leader e un punto di riferimento, ma è chiaro che per chi ha collezionato 514 presenze in bianconero giocare resta la priorità.Il futuro, insomma, è un rebus, la Juve per il momento non si muoverà sul mercato. Il ritorno di de Ligt, la crescita di Demiral e la possibilità di vedere Danilo, all'occorrenza, anche in una difesa a 4, fanno sì che Paratici non abbia necessità di trovare un nuovo centrale a gennaio.