L'estate scorsa il Manchester City si era spinto oltre ottanta milioni per Douglas Costa: secca la risposta della Juve, non se ne parla. Poi è stato il Manchester United a provare ad inserirsi nelle pieghe della crisi del brasiliano, andando però a sbattere sul muro nuovamente alzato dalla Juve. Ma a fine stagione la storia potrà cambiare, perché Douglas Costa non vorrà continuare ad essere un attore non protagonista. E dalla Premier si prepara già l'assalto all'ex Bayern Monaco, che non sarà più un incedibile.