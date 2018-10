Come riporta Sky Sport Massimiliano Allegri ha deciso di prolungare il riposo di Cristiano Ronaldo in vista degli altri impegni con il club e con la nazionale. Oggi il portoghese (squalificato contro lo Young Boys) non era al centro di allenamento per svolgere la rifinitura con i compagni. Domani Cristiano non sarà della partita e per questo Allegri lo ha autorizzato a rimanere a casa senza allenarsi con gli altri compagni di squadra in vista del secondo match della fase a gironi della Champions League.