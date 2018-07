"Contatto in giornata tra Marina Granovskaia e Fabio Paratici". Questo quanto fa sapere Sportitalia: "Il Il Chelsea vuole uscire allo scoperto e trovare tutti gli accordi possibili e immaginabili per definire prima l’operazione Rugani e poi andare sull’obiettivo Higuain. Il direttore sportivo della Juve ha ribadito nel corso della telefonata che Rugani non è sul mercato, ma che andrebbe via soltanto a determinate condizioni. Le condizioni sono, appunto, quelle che vi abbiamo raccontato: 45 milioni di sterline. Marina Granovskaia ha memorizzato e preannunciato una proposta ufficiale. Quindi, se tutto filerà liscio, già da oggi si entrerà nel vivo".