La Juventus pensa ai rinforzi in difesa. Come scrive Tuttosport, nella lista di Massimiliano Allegri, oltre a Godin, rispunta Jerome Boateng. Fuori dai piani del Bayern Monaco, piace anche a Manchester United e Paris Saint-Germain. Ma se il Flaco dovesse restare all'Atletico Madrid, i bianconeri sarebbero pronti a presentare la loro offerta per il centrale tedesco.