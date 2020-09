Federico Chiesa è tornato un nome caldo per il mercato della Juventus. Lo è stato a lungo, fino all'anno scorso, poi Rocco Commisso appena insidiatosi a Firenze non ha voluto presentarsi cedendo un giocatore così amato. Anche quest'anno la pista sembrava fredda, con l'irremovibile richiesta da 70 milioni di euro della Fiorentina a scoraggiare la Juve. In questi giorni però la situazione è cambiata...

CONTINUA A LEGGERE SU ILBIANCONERO.COM