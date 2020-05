Giornate a casa, perché lì si deve restare. Giornate a casa, da riempire con quello che si vuole: allenamenti in camera, libri da leggere, passeggiata sui social, una corsetta su Calciomercato.com, film e serie tv, da sgranocchiare con gli occhi. Come sempre, vi segnaliamo quello che, per la redazione, vale la pena essere visto, ore 21.33, su Italia 1 - Terzo capitolo della saga comica con Ben Stiller e Robert De Niro: stavolta Gaylord Fotter è alle prede con la festa dei bambini, a cui è invitato anche l’ex compagno della moglie. Risate assicurate., ore 21.30, su Spike - Un eccentrico proprietario di un casinò a Las Vegas organizza un’insolita caccia al tesoro. Sei persone si sfideranno per conquistare una grossa somma di denaro. Si ride a crepapelle con Rowan Atkinson (al secolo Mr. Bean), Whoopi Goldberg e Cuba Gooding Jr., ore 22.55, su TV8 - Javier Bardem e Penelope Cruz nella biografia di Pablo Escobar, vista con gli occhi della reporter con cui il narcotrafficante colombiano ebbe una relazione., ore 21.00, su Sky Sport football - La finale della Coppa Intercontinentale tra la Juve di Lippi, campione d’Europa, e il River Plate, dominatore in Libertadores.ore 15.55, su Sky Cinema Collection - Nel canale dedicato a Quentin Tarantino, ecco l’ultimo capolavoro del regista, con protagonisti Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, premiato con un Oscar., ore 21.15, su Sky Cinema Uno - Film sul rapporto genitori-figli. La carriera di una giovane promessa del basket è messa a dura prova dal padre, accanito giocatore d’azzardo., su Netflix -Un poliziotto di Las Vegas cerca di impossessarsi di un carico di droga destinato a un boss del casinò, ma il colpo finisce in modo disastroso, e il figlio viene rapito.su RaiPlay - Secondo capitolo per l’epopea della banda dei ricercatori che stavolta, finiti in galera, proveranno a collaborare con la polizia. Con esiti a dir poco imprevedibili., su Prime Video - Una delle vicende più intricate nella storia recente d’Italia, con la regia di Sabina Guzzanti.