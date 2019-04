Dopo la vittoria dello scudetto, Massimiliano Allegri ha annunciato che farà qualche esperimento per la sua Juventus nelle ultime cinque partite di campionato. “C’è da provare giocatori importanti in posizioni diverse”, le parole del tecnico bianconero: “Qualcuno l’ho già provato, tipo Emre Can terzo centrale, Bernardeschi mezzala, ma anche Cancelo può ricoprire quel ruolo, senza dimenticare Alex Sandro centrale. Siamo già a quattro giocatori che possono sperimentare, ci sono un po’ di cose che mi incuriosiscono e voglio vedere, visto che ormai il campionato l’abbiamo vinto”.