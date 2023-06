Non è finita. Dall'autunno in poi, dalle dimissioni dell'intero Cda, presidente compreso, i bianconeri hanno vissuto uno scossone epocale, che ha avuto e avrà ripercussioni anche sulla squadra. Alla Continassa, per il momento,sulla panchina da parte dell'ad Maurizio Scanavino. Per il resto, dal ds in giù (con l'arrivo di Giuntoli in dubbio e Manna pro tempore sul ponte di comando), non ci sono certezze. Per quanto riguarda la squadra, abbiamo già scritto nei giorni scorsi della situazione fluida riguardante il centrocampo , e dell' assenza di intoccabili pure nel reparto difensivo. Anche in questo reparto infatti il volto della Juve nella prossima stagioneAndiamo ad analizzare caso per caso