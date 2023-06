, grazie al 7° posto ottenuto in campionato, UEFA permettendo. Tutti gli sforzi e i sacrifici della società bianconera rischiano di diventare vani. La penalizzazione di 10 punti subita in campionato da parte della giustizia sportiva italiana – a causa delle vicende extragiudiziarie che hanno coinvolto la Vecchia Signora – ha allertato il massimo organo continentale del calcio, pronto a estromettere la formazione di Allegri dall’Europa che sarà, permettendo a Fiorentina o Bologna di prendere il posto della Juve in Conference.Chiaro che, nei pensieri della società piemontese, l’Europa da centrare era quella che contava davvero (leggasi Champions League)La rete di Federico Chiesa – splendida conclusione su servizio di Locatelli – non ha lasciato scampo a Silvestri, permettendo ai bianconeri di uscire dalla Dacia Arena di Udine con i tre punti nel sacco. Punti che, complici i successi contemporanei della Roma sullo Spezia e dell’Atalanta sul Monza – non ha regalato almeno l’Europa League alla squadra di Allegri ma l’ha relegato alla recentemente nata Conference.arrivato alla sua seconda marcatura negli ultimi 3 incontri – compreso il gol siglato a Empoli – dopo un digiuno che durava dal gennaio 2022, dalla partita contro il Napoli dello scorso campionato. La rottura del legamento crociato ne ha condizionato tutta la stagione maNel post partita di ieri sera, Chiesa ha sviato – a DAZN - le domande riguardanti il suo futuro: ". Bisogna rialzarci e pensare al futuro, noi dobbiamo pensare a riportare la Juve competitiva ma nel vero senso della parola”. Prima la Nazionale, poi la Juventus, in questo preciso ordine nei pensieri del giocatore azzurro.Un futuro che, se fosse per Chiesa, rimarrebbe legato ai colori bianconeri. Ma il contratto in scadenza nel giugno 2025, l’attuale situazione di incertezza nell’organigramma tecnico e societario della Juventus e il pressing di club come Liverpool e Bayern Monaco, pronti a sborsare cifre importanti per assicurarsi le prestazioni dell’ex Fiorentina.A patto che la Juventus risolva ogni questione e progetti una squadra all’altezza della sua storia e delle sue ambizioni. Con Chiesa al centro del villaggio bianconero.