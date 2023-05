Manca ancora l'ultima giornata di campionato, che vedrà la Juventus imnpegnata in trasferta sul campo dell'Udinese, ma come ha anticipato ieri sera Massimiliano Allegri la stagione dei bianconeri "è finita a Siviglia". Quasi a certificare che, persa la qualificazione alla prossima Champions League, siano vane le speranze di provare a giocarsi, vincendo a Udine, le residue speranze di qualificazione all'Europa League, tanto forte è la sensazione che, in ogni caso, la Juve l'anno prossimo sarà tenuta fuori dalle coppe. E mercato sia dunque, a partire dal direttore sportivo (Giuntoli), passando dall'allenatore (Allegri?), per arrivare alla squadra.



E all'interno della squadra il reparto che subirà i cambiamenti più importanti sarà molto probabilmente il centrocampo, fra contratti in scadenza, eventuali cessioni e rientri dai prestiti. In questo momento, il centrocampo della Juventus può contare su nove giocatori: Manuel Locatelli, Paul Pogba, Juan Cuadrado, Filip Kostic, Fabio Miretti, Adrien Rabiot, Leandro Paredes, Nicolò Fagioli ed Enzo Barrenechea. In più ci saranno, con tutta probabilità, i rientri dai prestiti di Arthur, Denis Zakaria, Weston McKennie e, forse, Dejan Kulusevski.



Alla luce di questo quadro, andiamo ad analizzare, caso per caso, le percentuali di permanenza alla Juve, ad oggi, dei centrocampisti attualmente in rosa.



