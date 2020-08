Prendendo contatto con tutte le alternative più o meno a portata di mano (scalano posizioni Edinsone Luis), provando a liberarsi di Gonzaloi. Rispetto a Cavani e Suarez, per esempio, è vero che la Juve dovrà passare dall'acquisto di un cartellino, ma potrà anche definire un contratto di soli due anni e non di tre, il minimo imposto per poter usufruire degli sgravi fiscali legati al Decreto Crescita. Data l'età di tutti i protagonisti in lizza, non è un dettaglio di poco conto, anche perché se è vero che Cavani è svincolato e Suarez forse lo sarà presto, non c'è per ora molta differenza tra l'intesa economica con la Roma e quella necessaria per un bonus alla firma preteso dagli altri pretendenti. Per il giocatore è pronto un contratto alle stesse condizioni attuali, una spesa del tutto simile a quella che per ora la Juve sostiene per Higuain,La possibilità di un ultimo giro di giostra per provare a vincere tutto, avrebbe infine convinto il bosniaco a decidere di lasciare Roma.Doppia intesa raggiunta, eppure non basta. Perchéanche a livello di immagine non è chiaro su chi debba ricadere la “colpa” della separazione, il capitano di sicuro non vuole passare per un fuggitivo anche perché non lo è di certo e lo ha già dimostrato., l'erede designato di Dzeko che crede ancora di poter vestire il bianconero in seno alla promessa di qualche settimana fa anche a costo di arrivare a Torino solo a parametro, ma