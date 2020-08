"Per adesso sto bene, riposo e penso. Il 24 tornerò ad allenarmi e ho ancora un anno di contratto, dovrò presentarmi in Italia. Poi vedremo cosa accadrà con il nuovo allenatore, perché sicuramente la situazione sarà diversa": sono parole di pochi giorni fa, rilasciate daa Fox Sports. Ma. Un anno fa è stato fondamentale il Comandante per aiutare il centravanti argentino a convincere la dirigenza bianconera a concedergli un'altra occasione. Ora un cambi di rotta societario non è previsto né prevedibile.- Diversa la situazione legata a Sami Khedira, praticamente nullo il suo peso a bilancio, non volendo più puntare su di lui ogni euro a cui rinuncerà il tedesco sarà un euro risparmiato dalla Juve.quasi impossibile evitare la minusvalenza di questa somma, arrivati al 24 agosto non è arrivata nessuna offerta concreta per la Juve o capace di convincere il Pipita. Che ha escluso un ritorno al River, che solo dopo la risoluzione con la Juve valuterà realmente altre piste.La trattativa va avanti, con mille difficoltà, considerando come la prima richiesta di Higuain si l'incasso totale. Ma la trattativa va avanti. E