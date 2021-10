In questo inizio di stagione stiamo assistendo a una Juventus che, per risolvere soprattutto alcuni problemi d'identità e compattezza, ha adottato un atteggiamento piuttosto difensivo. Mentre la Roma, avversaria dei bianconeri domenica sera all'Allianz Stadium, insospettabilmente con Mourinho sta sfruttando al meglio la rosa a disposizione con un gioco parecchio offensivo. Questo è quanto nota la Gazzetta dello Sport, che opera un confronto Juve-Roma in numeri...

LEGGI ARTICOLO E STATISTICHE SU ILBIANCONERO.COM