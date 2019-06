La Juventus è piombata su Luca Pellegrini, esterno della Roma reduce da un ottimo finale di stagione con la maglia del Cagliari e da un buon Mondiale U20 con la maglia azzurra. Il giocatore è nel mirino del club bianconero già da diverso tempo, con Paratici che ha deciso di stringere i tempi per provare a concludere l'affare. Ed è attualmente in corso un incontro tra le parti che stanno cercando di chiudere l'operazione già in queste ore.



SCAMBIO CON SPINAZZOLA - Parte integrante dell'operazione è anche Leonardo Spinazzola, esterno della Juventus, pronto a fare il percorso inverso. Le parti, infatti, stanno lavorando ad uno scambio tra i due giocatori, che permetterebbe di registrare plusvalenze decisive, soprattutto per la Roma. L'intenzione è quindi quella di chiudere in tempi brevi per permettere di formalizzare l'operazione alle squadre e sistemare i rispettivi bilanci.