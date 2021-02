C'è grande attesa verso Juve-Roma, big match della prossima giornata di Serie A in programma sabato alle 18. Occhio ai sei diffidati delle due squadre: con un giallo verranno squalificati per un turno dal giudice sportivo. Sono Danilo e Rabiot per la Juve; ​Cristante, Ibanez, Bruno Peres e Villar invece per la Roma.