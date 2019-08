Complici, alleati sul mercato: è un’estate di lavoro proficuo per. Dopo lo scambio tra Spinazzola e Pellegrini,La Roma da settimane insegue un difensore centrale affidabile, da affiancare a Mancini. Sfumati Alderweireld e Lovren,La Juve, dal canto suo, ha bisogno di sfoltire il reparto arretrato. L’ex Empoli, dopo gli arrivi di De Ligt e Demiral, è oramai la quinta scelta tra i difensori centrali.Ieri un colloquio tra Petrachi e Paratici, i contatti sono proseguiti oggi. Secondo quanto appreso da calciomercato.com,. L’intenzione è quella di acquistare il giocatore e allo stesso tempo registrare una plusvalenza, utile a dar respiro al bilancio. Si sta lavorando con la Juve in questa direzione, inserendo due giovani della Primavera giallorossa per abbassare la cifra da corrispondere cash ai bianconeri.Si discute su questo e sulla formula dell’operazione, che non dovrebbe comunque rappresentare un problema, che sia trasferimento a titolo definitivo o prestito con obbligo di riscatto.Alessio Riccardi, 18 anni, classe 2001, è un potenziale campione.crea gioco, finalizza (9 reti nell’ultima stagione), già leader delle selezioni giovanili italiane (capitano dell’Under 17 sconfitta in finale nell’Europeo di categoria del 2019). In prima squadra, con la Roma, solo 8 minuti, contro la Virtus Entella. Rischiano di essere gli ultimi.: "Non andare alla Juve, resta con noi", "Sei il futuro della Roma, non ci lasciare", "No alla Juve”. E,così come il ragazzo ha fatto intendere con un messaggio sul proprio profilo Instagram.. Chi l’avrà vinta?