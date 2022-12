Sui giornali oggi in edicola tanto spazio al terremoto Juve e a quelle che possono essere le conseguenze. Si parla anche di mercato, con il Chelsea che apre a un nuovo prestito di Romelu Lukaku all'Inter e con il Napoli che cerca nuovi Kvara, e ovviamente di Mondiale, con l'eliminazione di Serbia e Uruguay e l'inizio degli ottavi di finale. In campo oggi Olanda-Stati Uniti e Argentina-Australia.



Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, sabato 3 dicembre 2022.