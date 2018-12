Cristiano Ronaldo punta il primo trofeo individuale del 2019. L’attaccante portoghese della Juventus sarà ospite alla cerimonia di consegna dei Globe Soccer Awards, di scena il prossimo 3 gennaio a Dubai. CR7 potrebbe vincere il quinto riconoscimento della propria carriera nella decima edizione del premio destinato al Best Player of The Year. I contendenti sono Kylian Mbappé del PSG e Antoine Griezmann dell’Atlético Madrid. Come riporta Tuttosport, negli Emirati Arabi sono anche Blaise Matuidi e il ds Fabio Paratici.