Dopo l'exploit di martedì, con la tripletta che ha guidato la Juventus alla rimonta contro l'Atletico Madrid in Champions League, Cristiano Ronaldo potrebbe tirare il fiato. Massimiliano Allegri non ha ancora deciso la formazione che scenderà in campo contro il Genoa domenica, nella sfida delle 12.30, ma sono in crescita le possibilità di turnover, con CR7 che, almeno inizialmente, potrebbe accomodarsi in panchina.