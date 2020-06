Torna il calcio giocato e con Juve-Milan ritorna ufficialmente a rotolare la palla in campo. Sarà però a porte chiuse con i tifosi che non saranno presenti allo stadio. A unire il popolo bianconero ci ha però pensato Cristiano Ronaldo che con un post pubblicato su instagram ha ribadito: "Dovunque sarai, saremo insieme! #finoallafine" con una foto in cui esulta davanti alla curva bianconera.