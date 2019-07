Cristiano Ronaldo, attaccante della Juve, ha parlato ai microfoni di Marca del sogno Champions League: "E' sempre l'anno della Juventus, del Madrid, del Barcellona. E' una competizione che vince solo uno. Faccio l'esempio del Barcellona. Quanto hanno speso in giocatori negli ultimi anni e non hanno vinto la Champions. Non è così che funziona. Ci siamo rinforzati molto bene e lotteremo come sempre, ma dipenderà dal momento, dalla fortuna, dagli infortuni. Non c'è da essere ossessionati, la Juve la vincerà se non quest'anno il prossimo o tra due per come lavora e si sta organizzando. Ci sono tutti gli ingredienti per vincerla".