L'edizione odierna de La Stampa ha raccontato il primo derby della Mole di Cristiano Ronaldo, così:



"Per uno che ha deciso un derby che valeva una finale di Champions con un rigore poteva anche sembrare una missione semplice sbloccare Toro-Juve dagli 11 metri, ma il gol numero 5000 dei bianconeri in serie A è come tutta la partita: teso, deciso e cattivo. Non fila per nulla via liscio e strapesa, tanto che resterà nella storia, di certo nella statistica che abbina alla cifra tonda il marchio CR7. Ronaldo tira con forza e nervi che gli restano addosso oltre il gol [...] Nel racconto dei gol millenari della Juve non ci sono troppi fenomeni, solo Parola, padre del numero 1000, ha fatto combaciare il calibro del campione con il traguardo. Ora tocca a Ronaldo che ha macinato primati e ci tiene a rimanere su questa lunghezza d’onda, solo che l’onda per un attimo lo ha travolto nella corsa tra il rigore e il domani. Temeva di restare bloccato, anche solo per 90 minuti, non tanto a secco di reti, cosa che può accettare, quanto lontano dallo straordinario e il derby lo ha reso irrequieto".