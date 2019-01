. Il primo trofeo vinto con la maglia della Juventus è da festeggiare a dovere per il fenomeno portoghese, che ha conquistato la Supercoppa nel quarto Paese in carriera, dopo Portogallo, Inghilterra e Spagna. Un motivo in più per pubblicare un altro dei bellissimi scatti con la coppa tra le mani di Giorgio Chiellini tramite il proprio account ufficiale su Instagram, sottolineando il "" a livello di titoli vinti a Torino. Per il momento.