La vittoria contro il Napoli ha portato la Juventus a +16, con un ulteriore passo decisivo verso l'ottavo scudetto consecutivo. L'edizione odierna de Il Corriere della Sera, però, svela che la situazione in casa bianconera è tutt'altro che tranquilla: "Ronaldo fa il nervoso, Allegri il misterioso", questo il titolo scelto dal quotidiano per descrivere la situazione. E poi: "Gli sbuffi di CR7 verso la panchina, le frasi sibilline dell'allenatore. E il gossip parla di feste". Non il modo migliore per avvicinare il ritorno degli ottavi di Champions League, in programma per martedì prossimo contro l'Atletico Madrid all'Allianz Stadium.