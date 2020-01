Il fatto che sia Ronaldo a decidere se giocherà stasera contro l’Udinese, e che Sarri lo dichiari pubblicamente con questo candore, non è normale. Non siamo ipocriti, tutti sappiamo chi è Cristiano, per la Juve e non solo: quanto conta, quanto pesa, quanto costa.Se però consente a un giocatore, benché fenomenale, di stabilire quando gioca e quando sta fuori, perde credibilità, forza e potere.