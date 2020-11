"Ronaldo? Noi possiamo permettercelo, a volte succedono cose straordinarie. E' normale che venga accostato al Psg. Noi facciamo parte di quella cerchia ristretta di club che potrebbero permetterselo”. Con queste parole, il ds del Psg Leonardo spaventa il mondo Juventus, alludendo alla possibilità di portare Cristiano Ronaldo all’ombra della Torre Eiffel. CR7 non bada alle voci, è concentrato sulla Juve e sul Portogallo, dove è tornato per disputare gli impegni di Nations League. Ecco le sue parole pubblicate in post su Instagram: “Felice di essere tornato a casa”.