Cristiano Ronaldo ha convinto Stefano Sturaro a dire sì allo Sporting. Il retroscena è rivelato dal quotidiano portoghese A Bola, che ha intervistato l'agente del centrocampista Carlo Volpi. "CR7 gli ha detto che lo Sporting è un club prestigioso, che lotta sempre per il titolo", spiega il procuratore di Sturaro, passato in prestito secco ai Leões: "E poi è una città bellissima, come gli ha assicurato Ronaldo. Dopo quelle parole, sono stati i tifosi a conquistare Stefano. E' stato a Lisbona due vole e ha visto due partite dello Sporting, mi ha detto che i tifosi sono da far tremare la pelle, come piace a lui".