La Juve rialza la testa dopo la sconfitta di Lione nell'andata degli ottavi di finale in Champions League. I calciatori bianconeri suonano la riscossa sui social.



Cristiano Ronaldo: "Non il risultato che volevamo, ma le partite di Champions League sono sempre dure. Abbiamo 90 minuti per lottare a Torino e abbiamo la fiducia di potere andare avanti nella competizione".



Leonardo Bonucci: "Tutti insieme si può".

Matthijs De Ligt: "Partita dura per noi, dobbiamo restare uniti per le prossime importanti settimane".



Juan Cuadrado: "A casa nostra tutto è possibile".

Paulo Dybala: "Rialzarsi insieme. Lottare fino alla fine per ribaltare il risultato".